Военнослужащие ЗВО поздравили петербурженок с наступающим праздником

В Санкт-Петербурге в преддверии Международного женского праздника военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) дарили на улицах города петербурженкам цветы.

Военные совершили марш от станции метро «Адмиралтейская» до «Гостиного Двора». Встречая всех женщин, бойцы дарили им тюльпаны. За время шествия удалось подарить цветы 150 жительницам Петербурга.

«Особенно приятно дарить радость нашим женщинам»,— заявили в пресс-службе ЗВО.

Кроме того, губернатор Северной столицы Александр Беглов также поздравил петербурженок с наступающим 8 марта. Также глава города отметил, что женщины были на передовой во время пандемии коронавируса.