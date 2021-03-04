38 торговых лотков признаны нелегальным и убраны с улиц Петербурга

В Петербурге прошел регулярный рейд по объектам уличной торговли. Проверка 4 марта выявила нарушения в семи районах города. Так, 38 ларьков были признаны незаконными объектами. Об этом сообщается в Комитет по контролю за имуществом.

Ревизорам удалось изъять незаконную продукцию в виде табака, одежды, сувениров, очков, торгового оборудования и аксессуаров для телефонов. Изъятая продукция находится на временном складе.

Известно, что нарушители будут привлечены к административной ответственности. Им вменяется 44 статья Закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (продажа товаров в неустановленных местах).