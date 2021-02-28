Задержанную в Петербурге журналистку Baza отпустили

Днем ранее в Санкт-Петербурге задержали журналистку Telegram-канала Baza Мяйле Мачюлите. Стало известно, что сотрудницу канала все же отпустили из ГСУ СК по Петербургу.

В Следственном комитете Мачюлите допрашивали про другого человека, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. Другие подробности пока неизвестны.

«Мяйле отпустили на свободу под обязательство о явке. Уже завтра она должна вновь явиться на допрос», — сообщила Baza.

После выхода из СК женщина рассказала, что участниками ее задержания стали сотрудники ФСБ вместе ГУСБ МВД России. Допрос длился более 7 часов, на котором у журналистки изъяли телефон.