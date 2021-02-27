Сотрудницу Baza задержали на Московском вокзале

В Санкт-Петербурге на Московском вокзале была задержана журналистка Telegram-канала Baza Мяйле Мачюлите. Руководство заявляет, что причины задержания неизвестны. К тому же, следователи не пускают адвоката к сотруднице канала.

Baza сообщает, что девушка приехала в Северную столицу на выходные с братом, чтобы отдохнуть. До уезда в Петербург девушке позвонил знакомый полицейский, который предложил поведать «важную информацию». Место встречи он обозначил на Московском вокзале. Брат Мачюлите рассказывает, что его сестру задержали сотрудники УСБ МВД.

Руководству канала удалось дозвониться до своей сотрудницы. Однако трубку взял следователь, который представился Геннадием. Сотрудника СК попросили предоставить адвоката девушке, но последовал отказ.

МВД и СК Северной столицы отрицают задержание Мяйле Мачюлите.