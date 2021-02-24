В Петербурге разработали брошюру для компаний, желающих включить в свое наименование название города

Брошюра для компаний, желающих включить в свое название Петербург, была разработана комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.

В пресс-службе ведомства сообщили, что брошюра содержит информацию о том, кто может подать заявку на использование названия города в наименовании компании. Кроме того, в брошюре содержатся сведения о порядке и сроках рассмотрения заявки.

Разрешение на использование названия города в наименовании организации необходимо всем, кроме государственных органов и органов местного самоуправления, госучреждений и унитарных предприятий и организаций, учредитель или акционер которых – Санкт-Петербург. Разрешение на использование названия города в наименовании может быть выдано только компаниям, которые являются крупными налогоплательщиками, и чья годовая выручка составляет более 10 млрд рублей. Кроме того, брошюра содержит информацию и о других необходимых условиях.