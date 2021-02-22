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Потерянная молодежь и дебют Пиотровского в Clubhouse

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© Фото: pixabay.com

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О чем пишет политический Телеграм Петербурга

Большая часть любителей поразмышлять над судьбами города любуются новой социальной сетью Clubhouse в последние дни. Однако, Телеграм продолжает жить своей жизнью. И в политическом сегменте мессенджера в Петербурге, несмотря на выходные, выходят интересные посты.

АНП (@neolginskie) сегодня пишет о странном, но очень характерном случае в Петербурге. Местная правозащитная организация, связанная с Михаилом Ходорковским опубликовала любопытное объявление ВКонтакте. Оно касалось сбора теплых вещей для фигурантов дела о взрыве в петербургском метро, во время которого погибли 15 человек. Выглядит эта инициатива не просто странно, а чудовищно. Авторы канала вопрошают, когда же власти займутся молодежью, ведь такие "акции"- это уже слишком серьезно, чтобы их не замечать.

Ротонда (@rotondamedia) и МСК (@mishanetupi) обсуждают культуру. Вернее, заход культурного вице-губернатора Михаила Пиотровского в модную социальную сеть Clubhouse. На днях, высокий чиновник там провел обширную конференцию со слушателями, к которой присоединился главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Ротонда журит главное действующее лицо эфира из-за того, что Михаил не смог вспомнить состав экспертного совета по культуре при Смольном. А еще авторкам канала не очень понравился отказ Пиотровского комментировать искусство художницы Юлии Цветковой, потому, что он оказался "не в теме". На Цветкову завели уголовное дело за распространение порнографии после того, как она опубликовала у себя на страничке в социальных сетях рисунки с изображением женского полового органа.

Тему эфира Пиотровского продолжает и канал МСК. Авторы, которые очень любят рейтинговать членов правительства Петербурга также считают, что отзывы по итогам общения Михаила с народом больше негативные, чем наоборот. Однако все равно приплюсовывают к рейтингу смольнинского новичка почетную единичку.

Будем надеяться, что все эти не очень лицеприятные высказывания в Телеграм не отпугнут чиновников от дальнейшего прямого диалога с людьми. Думается, не обязан вице-губернатор знать про каждый срамной рисунок, опубликованный в Интернете, а вот общение на публике - это действительно шаг вперед.

Ждем, когда и другие вице-губернаторы появятся в Clubhouse, а потом станут героями публикаций в Телеграм. Все-таки чиновникам надо осваивать работу в социальных сетях, тем более, что соответствующие распоряжения сверху уже поступали.

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