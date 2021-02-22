Потерянная молодежь и дебют Пиотровского в Clubhouse

Большая часть любителей поразмышлять над судьбами города любуются новой социальной сетью Clubhouse в последние дни. Однако, Телеграм продолжает жить своей жизнью. И в политическом сегменте мессенджера в Петербурге, несмотря на выходные, выходят интересные посты.
АНП (@neolginskie) сегодня пишет о странном, но очень характерном случае в Петербурге. Местная правозащитная организация, связанная с Михаилом Ходорковским опубликовала любопытное объявление ВКонтакте. Оно касалось сбора теплых вещей для фигурантов дела о взрыве в петербургском метро, во время которого погибли 15 человек. Выглядит эта инициатива не просто странно, а чудовищно. Авторы канала вопрошают, когда же власти займутся молодежью, ведь такие "акции"- это уже слишком серьезно, чтобы их не замечать.
Ротонда (@rotondamedia) и МСК (@mishanetupi) обсуждают культуру. Вернее, заход культурного вице-губернатора Михаила Пиотровского в модную социальную сеть Clubhouse. На днях, высокий чиновник там провел обширную конференцию со слушателями, к которой присоединился главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Ротонда журит главное действующее лицо эфира из-за того, что Михаил не смог вспомнить состав экспертного совета по культуре при Смольном. А еще авторкам канала не очень понравился отказ Пиотровского комментировать искусство художницы Юлии Цветковой, потому, что он оказался "не в теме". На Цветкову завели уголовное дело за распространение порнографии после того, как она опубликовала у себя на страничке в социальных сетях рисунки с изображением женского полового органа.
Тему эфира Пиотровского продолжает и канал МСК. Авторы, которые очень любят рейтинговать членов правительства Петербурга также считают, что отзывы по итогам общения Михаила с народом больше негативные, чем наоборот. Однако все равно приплюсовывают к рейтингу смольнинского новичка почетную единичку.
Будем надеяться, что все эти не очень лицеприятные высказывания в Телеграм не отпугнут чиновников от дальнейшего прямого диалога с людьми. Думается, не обязан вице-губернатор знать про каждый срамной рисунок, опубликованный в Интернете, а вот общение на публике - это действительно шаг вперед.
Ждем, когда и другие вице-губернаторы появятся в Clubhouse, а потом станут героями публикаций в Телеграм. Все-таки чиновникам надо осваивать работу в социальных сетях, тем более, что соответствующие распоряжения сверху уже поступали.
Потерянная молодежь и дебют Пиотровского в Clubhouse
© Фото: pixabay.com
Темы дня
О чем пишет политический Телеграм Петербурга
Большая часть любителей поразмышлять над судьбами города любуются новой социальной сетью Clubhouse в последние дни. Однако, Телеграм продолжает жить своей жизнью. И в политическом сегменте мессенджера в Петербурге, несмотря на выходные, выходят интересные посты.
|
По теме
Все новости рубрики
- Активистки предложили изменить названия станций метро на женскиеСобытия развивались в рамках акции «Женское метро».
- В Петербурге состоялся ежегодный турнир по мини-футболу, посвященный погибшим спасателямВ соревнованиях приняли участие 17 команд пожарных.
- В Петербурге привезли цветов на 600 тысяч долларов к 8 мартаМагазины города по традиции готовятся к празднику за неделю.
- Предприимчивые петербуржцы предлагают услуги по откапыванию машин на АвитоСтоимость работ варьируется от 400 до 1500 рублей.
- За весь день 22 февраля в Петербурге убрали огромное количество снегаЗа понедельник с помощью дворников и спецтехники было убрано 10 тыс. кубометров снега
- 29 января 2021, 15:17
- В Смольном рассказали, когда и при каких условиях откроются фуд-кортыВ связи со снижением заболеваемости власти задумались о смягчении антикоронавирусных требований.
- 29 января 2021, 13:14
- В Петербурге ограничивают на несколько месяцев движение вдоль МойкиНа набережной будут ремонтировать подземный коллектор.
|
следующая
- В Московском районе на сугробе оставили послание для управляющей компанииЖитель ЖК «Две столицы» протоптал послание на сугробе.
- Мошенники обманули пенсионера из Петербурга на 4,5 млн рублейЗлоумышленники пообещали, что пенсионер будет возвращена компенсация за БАДы.
- Почему подорожали консервы из сайры? Виновата сама рыбаОказалось, что у нее пути миграции стали другие.
- От петербуржцев поступили жалобы на уборку снега в городеЖители Петербурга сообщают, что в результате уборки пострадали их автомобили.
- Фото россиян на паспорт запретили подправлятьТакже нельзя фотографироваться в цветных линзах и темных очках.
|
|
следующая
Лучшее в Петербурге
«Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея
Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.
«84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге
Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.
Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы
Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.
Как это сделанонаписать письмо
Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты
Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.
Проверено на себе
Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал
В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.
Гид по Петербургу
Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу
Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.