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Кто точит зуб на Clubhouse, сугробы в городе и гитара Вишневского: о чем пишет политический Телеграм Петербурга

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© Фото: pixabay.com

Темы дня

Как мы и предполагали, большая часть телеграмеров ушла отдыхать. Поэтому большая часть сегодняшних постов тех, кто пишет обычно про политику посвящена чему угодно, только не основной теме.

Канал АНП сегодня пишет про обеспокоенность некоей "службы безопасности" по поводу новой модной социальной сети Clubhouse. Будто бы к Телеграму, присоединился еще и голосовой чат. Тонкий намек на то, что новую сеть где-то кулуарно записали в кандидаты на блокирование. Посмотрим, что будет дальше.

"Занимательная конспирология" сегодня намекает на то, что "лопата Беглова" находится в чехле, а рекорндный снежный покров с дорог никто не убирает. Что же, каждый год как новый и коммунальщики нас еще не раз удивят. Скоро это все начнет таять.

Канал издания "Новый проспект" рассказывает о счастливом освобождении пенсионера от уголовного дела. Инвалида во время митинга 31 января "космонавты" подхватили и отнесли в автозак. А потом еще и дело завели. Теперь пенсионер Юрий Ильин как тот Доби - абсолютно свободен и чист перед законом.

Депутат Борис Вишневский вовсю хвастает своим умением играть на гитаре. Он сегодня публикует видео с квартирного концерта. На кадрах пожилой депутат неторопливо перебирает струны, а молодежь на заднем фоне качественно так попивает, но все равно внимательно слушает песню. Заметим, что камера все время направлена на музицирующего Бориса, на фоне которого красуется столько бутылок, что за участников квартирника становится страшновато.

Ночной снегопад в Петербурге укрыл под собой не только надежды на нормальное передвижение по городу, но и снизил активность телеграм-каналов. Ну ничего, скоро весна. И выборы.

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