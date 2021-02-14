Петербуржцам напомнили о трехдневной рабочей недели в феврале 2021

Федеральная служба по труду и занятости России напомнила жителям РФ о приближающейся трехдневной рабочей недели. Дело в том, что 23 февраля выпадает на вторник. Поэтому из-за Дня защитника Отечества рабочий день с 22 февраля перенесли на 20 февраля.

Соответственно новая рабочая неделя продлится 6 рабочих дней – с понедельника по субботу. Зато с 21 по 23 февраля у россиян будет три выходных дня подряд. На последующей после праздников рабочей неделе останется работать всего 3 дня – с 24 по 26 февраля.

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