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Россиян могут попросить работать на новогодних выходных ради отдыха в мае

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© Фото: Baltphoto /Михаил Киреев

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Жители России могут получить дополнительные дни отдыха в мае, но новогодние выходные при этом уменьшатся. 

Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму. Предложение поступило от фракции "Новые люди". Об этом сообщает "МК в Калининграде".

Согласно нововведению, нерабочими станут дни с 1 по 9 мая. В тоже время январские праздники уменьшатся с 1 по 3 января, плюсом к этому добавят Рождество, которое празднуется 7 января. 

По словам вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, субъекты РФ сейчас также вправе индивидуально устанавливать дополнительные выходные в мае, но в 2022 году это сделал только Адыгея. Давыденков считает, что лучше использовать дополнительный выходной на поездку в лес весной, чем на отдых дома с салатами зимой. 

При этом подчеркивается, что инициатива не повлечет общего увеличения или сокращения нерабочих праздничных дней.

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