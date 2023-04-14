Свыше 40% петербуржцев сталкивались с абьюзом на работе

В Санкт-Петербурге около 40% местных жителей сталкивались с абьюзом на работе. Зачастую под абьюзом респонденты подразумевают несоблюдение ТК РФ и унижения со стороны руководства.

В Северной столице 43% петербурцев столкнулись с психологическим насилием на работе, у 46% такого опыта на рабочем месте не было. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.

Кроме того, чаще всего с абьюзивным отношением на работе сталкиваются респонденты в возрасте от 25 до 34 лет.

Отметим, что, по мнению петербуржцев, абьюз проявляется в нарушении Трудового кодекса. Например, добровольно-принудительную сверхурочную работу, задержку зарплаты и выполнение поручений, не относящихся к рабочей деятельности. Также многие жалуются на унижение и эмоциональное давление.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в преддверии майских праздников в Санкт-Петербурге растет спрос на представителей сферы общепита и ресторанного бизнеса. Повышенный спрос наблюдается на официантов, мангальщиков и шаурмистов.