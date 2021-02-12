Полицейские Петербурга не будут перекрывать улицы в выходные

Жители Петербурга смогут гулять по центру города в выходные.

По информации, которая была сообщена в пятницу, 12 февраля, сотрудники правоохранительных органов не собираются перекрывать Невский проспект.

МВД планирует усилить наряды в местах массового скопления людей. Металлические ограждения будут установлены на Дворцовой площади и еще в некоторых местах. Сообщается, что в случае, если несанкционированные акции все же будут проведены в эти выходные, ситуация изменится. Напомним, полицейские Петербурга усилили меры безопасности после проведения митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В выходные центр города был полностью перекрыт.