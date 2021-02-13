В центре Санкт-Петербурга выставили металлические ограждения перед выходными днями

В центре Санкт-Петербурга в преддверии выходных дней горожане заметили появлений приспособлений для заграждений.

Более того, очевидцы также поделились, что в пятницу, 12 февраля, в центре города Петербурга можно было заметить специальный транспорт силовиков. Подразумевается, что это машины ОМОНа, ДПС и полиции. Машины видели на Дворцовой площади. Очевидцы также отметили, что скопления силовиков можно наблюдать на Дворцовой площади, у Гостиного двора и Невском проспекте.

Однако сообщается, что Невский проспект пока нет в планах перекрывать. В центре Петербурга планируется усиление нарядов полиции, также металлические ограждения будут выставлены в некоторых зонах города. Подобные меры власти города были вынуждены осуществит по причине с планируемыми незаконными протестными акциями, которые проводятся в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Ранее оппозиционеру по решению суда заменили условный срок на реальный.