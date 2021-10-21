Вестибюль «Площадь восстания» временно закрыли

В среду, вечером 20 октября, закрыли выход из станции метро «Площадь Восстания» в сторону Московского вокзала. Об этом сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.

Причиной закрытия вестибюля 2 в 20:54 стали неблагоприятные погодные условия — в Санкт-Петербурге сильные дождь с ветром. Пассажиры смогут покинуть станцию через выход на Лиговский проспект, говорится в сообщении. Пока неизвестно как долго продлятся ограничения.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в городе 21 октября в продажу поступит юбилейный "Подорожник".