Митрополит Варсонофий освятил храм Святой Троицы

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий освятил храм Святой Троицы на Октябрьской набережной после окончания его полной реставрации. Он провел Божественную литургию и крестный ход вокруг храма с частицами мощей священномученика Владимира Четверина. Частицы затем вложили в основание престола.

После крестного хода митрополит Варсонофий отметил патриаршими грамотами художников-реставраторов Александра Дмитриева и Валерия Витошнова, руководителя Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге Илью Козлова.

Киновию Александро-Невской лавры — так звучит историческое название Архиерейского подворья храма Святой Троицы — полностью восстановили только в 2021 году, хотя разрушена она была еще в 1936 году. Реставрацию удалось провести благодаря Фонду содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге.