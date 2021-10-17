В Петербурге освятили жемчужину архитектуры — отреставрированный Троицкий храм

В субботу в храме прошла Божественная литургия, крестный ход, а также освящение церкви митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием. В престол храма вложили частицы мощей священномученика Владимира Четверина.

Разрушенный в советские годы храм обрел прежний облик только в этом году, хотя его вернули Русской православной церкви еще 20 лет назад. Совсем недавно тут было частично разрушенное здание, а на месте дома притчи был автосервис. Фонд выкупил землю и провел полную реставрацию храма и территории вокруг — на это ушло более миллиарда рублей.

Восстановление храма, расположенного на исторически значимом месте — в Архиерейском подворье, дарованном Петром I Александро-Невскому монастырю, не только вернуло верующим еще одну церковь, но и обогатило город красивейшим архитектурным шедевром.

После освящения митрополит наградил патриаршими грамотами тех, кто участвовал в реставрации — главу Фонда Илью Козлова, художников-реставраторов Александра Дмитриева и Валерия Витошнова.

Награду получил и иерей Богдан Полевой, курировавший восстановление храма. Он был награжден орденом преподобного Серафима Саровского III степени, а за усердное служение Святой Церкви правом ношения палицы.





Как отметил иерей Богдан Полевой, Фонд поддержал не только воссоздание исторического облика храма, но и решил ряд актуальных вопросов, взяв на себя финансирование воскресной школы, административно-хозяйственных построек и детских площадок.

По словам Ильи Козлова, восстановление Архиерейского подворья Храма Святой Троицы на Октябрьской набережной это часть программы по возвращению городу утерянных доминант. Среди них есть и церковь Бориса и Глеба на Синопской набережной, которую снесли в 1975 году. Ее также планируется воссоздать силами Фонда.

Сейчас Фонд завершает работы по воссозданию храма иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» (с грошиками) на проспекте Обуховской обороны. Их планируется полностью завершить в 2022 году.