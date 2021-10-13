Дублирующая нитка водовода в Курортном районе достроится в 2022 году

В курортном районе Петербурга ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» выполнил 88% работ по строительству дублирующей нитки водовода. Выполнение работ происходит в рамках реконструкции уже существующего водовода. Таким образом будет гарантирована надежность водоснабжения. Завершить строительство планируют летом 2022 года. После этого водопровод будет проходить санитарную обработку труб и гидравлические испытания. Специалисты возьмут пробу воды, чтобы убедиться в ее качестве.

Сейчас вода подается на Горскую повысительную насосную станцию по стальному водоводу, который был создан ещё в 1976 году.