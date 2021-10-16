В Курортном районе завершили работы на водоводе

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия 16 октября.
В Курортном районе завершены аварийно-восстановительные работы на водоводе диаметром 700 миллиметров. Сотрудники «Водоканала» закончили монтаж аварийной трубы и начали санитарную обработку водовода.
«В момент наполнения разводящих сетей водоснабжения возможно кратковременное ухудшение качества воды по показателю мутность. Предприятие осуществляет мониторинг качества воды на водопроводных станциях», – сообщили в «Водоканале».
В штатном режиме восстановление водоснабжения произойдет до конца дня.
Накануне на трубопроводе, который проходит вдоль Левашовского шоссе, произошло технологическое нарушение. Жители Сестрорецка и прилегающих поселков Горская, Тарховка, Александровская, Разлив и Лисий Нос остались без холодной и горячей воды.