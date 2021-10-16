В Сестрорецке и в части Курортного района нет горячей и холодной воды

В пригороде Петербурга вечером 15 октября отключили горячую и холодную воду в Сестрорецке и в части Курортного района. Об этом сообщают читатели Saint-petersburg.ru. Без воды осталось более 47 тысяч человек. для местных жителей поставили цистерны с водой, но люди жалуются, что ее не хватает. Кроме того, есть информация о повышении цен на бутилированную воду в магазинах.

«Водоканал» отчитался о завершении демонтажа поврежденного участка трубы, но работы еще ведутся. Частично подана горячая вода в городскую больницу №40 Сестрорецка, доставлены цистерны с холодной водой. Родильный Дом отказался от поставок, так как там запасы были сделаны заранее.

Ночью 16 октября на место аварии прибыли глава района Александр Забайкин и глава Комитета по энергетике Андрей Бондарчук. Рабочие «Водоканала» всю ночь занимались починкой трубы, но пока об окончании работ речь не идет.