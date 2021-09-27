Суд вынес решение о сносе пристройки к дому Френкеля

Санкт-Петербургский суд вынес решение по исковому требованию прокурора Петроградского района о привидении в первоначальное состояние объекта культурного наследия. Говорится о доме Френкеля, который находится на улице Кропоткина №19/8.

Сообщается, что здание является объектом культурного наследия и представляет историческую ценность. Им и является доходный дом С.Ф. Френкеля, 1913-1914 года постройки.

Напомним, что к зданию был пристроено заведение общепита, что является незаконным. Теперь собственнику данного помещения нужно будет искать место для бизнеса в другом месте.