Постройка в Строгановском саду мешает любоваться красотами творения Растрелли

В редакцию обратились петербуржцы, которые жалуются на аварийное состояние постройки, нарушающей исторический облик Строгановского дворца – объекта культурного наследия федерального значения, имеющего охранный статус. Каркасно-тентный павильон со стальным каркасом и окнами в пол горожане обнаружили по адресу: Невский проспект, дом 17.

Как нам удалось выяснить, постройка никем не эксплуатируется уже несколько лет и находится в аварийном состоянии. Раньше это было довольно популярное кафе, которое прекратило работу еще в 2017 году. Земельный участок площадью 403 кв. м., на котором расположено временное сооружение, находится в бессрочном пользовании у ФГБУК «Государственный русский музей». За 4 года Русский музей так и не демонтировал «заброшку».

Горожане уверяют, что бесхозная конструкция во внутреннем дворе построенного еще в XVIII веке по проекту Франческо Растрелли Строгановского дворца мешает любоваться его архитектурой. К тому же, она представляет угрозу сохранности садовых скульптур.

Напомним, с 1917 года дворец принадлежал знаменитому роду графов-промышленников Строгановых. Его архитектура – ярчайший пример русского барокко. Однако и сам Дворец уже долгое время находится в удручающем состоянии. Его фасады последний раз реставрировались еще в 2003 году, с тех пор их состояние лишь усугубилось. Уникальные барельефы и фасады с крупными трещинами требуют незамедлительной реставрации, которую обещали провести еще 30 лет назад – в 1991 году, затем обещания повторились в 2013 году.