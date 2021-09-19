Единороссы опровергли свою причастность к ходатайству об освобождении Глущенко

Недавно в СМИ появилась информация о том, что депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга отправили в Дзержинский районный суд ходатайство о досрочном освобождении Михаила Глущенко. Бывшего депутата Государственной думы осудили за организацию убийства Галины Старовойтовой.

Однако депутаты ЗакСа от «Единой России» Любовь Егорова и Юрий Авдеев опровергли информацию о своем причастии к ходатайству о УДО Глущенко.

«Не знаю, откуда моя подпись появилась. Я ничего не подписывала. Это ложь!», — заявила Егорова.

«Это наглая провокация! Я не ставил свою подпись под этим заявлением!"», — сообщил, в свою очередь, Авдеев.

В среду, 22 сентября, Петербургский суд рассмотрит ходатайство об УДО Глущенко, который намерен в будущем участвовать в развитии спорта и физической культуры.