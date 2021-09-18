Чиновники и Герой России просят выпустить Михаила Глущенко на 5 лет раньше

Общественные деятели Санкт-Петербурга поручились за Михаила Глущенко, которого осудили за посягательство на Галину Старовойтову. Его просят выпустить на 5 лет. За него поручились Герой России, а также бывший депутат Смольного и член президентского совета.

«Фонтанка» сообщила, что перед рассмотрением дела об УДО Глущенко в Дзержинский районный суд поступило письмо, где перечислялись его достоинства.

«Своим примером он дал старт многим будущим чемпионам, оказал огромное влияние на развитие детско-юношеского спорта, неоднократно выступал меценатом», — говорится в документе.

Из ходатайства следует, что в СИЗО-3 теряется талант, который может очень сильно пригодиться обществу.