В Московском районе Санкт-Петербурга в бывшей фабрике «Скороход» появится гастрономическое пространство. Новое помещение будет находиться на первом этаже исторического комплекса, и его площадь составит 18 тысяч кв. метров.

Новое пространство будут создавать специалисты группы урбанистов-практиков и предпринимателей «Сити Дзен». Кроме того, в компании будут заниматься подбором резидентов для пространства.

«Реализация проекта будет проходить в два этапа. Первый – начало 2023 года. Тогда планируется ввод в эксплуатацию части зданий ближе к Заставской улице. Второй – 2025 год с запуском оставшихся строений», — сообщили в пресс-службе «Сити Дзен».

Также компания хочет создать крытую пешеходную улицу, которая, по предположениям,будет соединять между собой несколько корпусов фабрики.