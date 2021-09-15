Невский рынок могут снести для государственных нужд

Как сообщил «Деловой Петербург», ссылаясь на Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга, территория на проспекте Обуховской Обороны, 75, на которой находится Невский рынок, будет использоваться для строительства новой транспортной магистрали с мостом через Неву. Это следует из генерального плана Северной столицы.

На данный момент ввод в эксплуатацию рынка пока не рассматривается, потому что в дальнейшем планируется изъятие участка для государственных нужд. Кроме того, в ведомстве отметили, что будущая судьба рыночной территории будет известна после подготовки проектной документации.

Отметим, что Невский рынок рассчитан на 240 торговых мест и работает с 1960-х годов. Теперь помещения, где раньше была бойкая торговля, облюбовали уличные художники.