В школах Петербурга из-за простуды и коронавируса отсутствует 181 ученик

В пресс-службе Комитета по образованию Санкт-Петербурга сообщили, что после первой учебной недели ситуация с заболеваемостью в школах Северной столице остается стабильно спокойной.

К среде, 8 сентября, в петербургских школах из-за болезни отсутствует 181 ученик, что составляет 0,03% от общего количество школьников и 110 сотрудников — 0,25% от общего количества. Также отметим, что 6 классов из пяти городских школ находятся на дистанционном обучении. Число обучающихся, которые остались дома по заявлению родителей на смешанном формате учебы, составило 1032 человека, что составляет 0,18% от общего количества.

Кроме того, стоит отметить, что в городе на Неве закрыли уже 8 групп в 5 детских садах из-за распространения простуды или выявления коронавирусной инфекции.