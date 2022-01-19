В петербургских школах заболели более тысячи учащихся

В Петербурге у более чем тысячи учащихся школ выявлены симптомы ОРВИ. Об этом 19 января сообщает аппарат вице-губернатора Петербурга И.П.Потехиной.

Статистика показывает, что заболеваемость среди школьников пошла в рост. За последнее время заболеть успели 1100 учеников и 390 учителей.

Власти города отмечают, что данная статистика критичной не является и детей рано переводить на дистанционное обучение. Однако в Смольном будут следить за ситуацией и при необходимости примут соответсвующие меры.