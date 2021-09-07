Пляж Парка 300-летия благоустроят под спортивные снаряды

Парк 300-летия в Санкт-Петербурге полностью начнут благоустраивать. Все работы будут проводиться в три этапа. Также со стороны ТЦ «Питерлэнд» установят площадку для сдачи норм ГТО с турниками, тренажерами и лестницами.

Кроме того, на пляже сделают уборку: очистят территорию от мусора, звезут новый намывной песок, который уложат слоем не менее 20 см. Пляж также обустроят скамейками, теневыми навесами, качелями, кабинками для переодевания, а также велосипедными парками и спецзоной для отдыха.

Еще на пляже установят пешеходные дорожки, предназначенные для родителей с колясками и комфортных прогулок. Их общая площадь будет составлять 1250 кв. метров.