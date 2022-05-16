Жители Шушар поставили памятник кукишу

В поселке Шушары Пушкинского района Петербурга появился необычный арт-объект. Как сообщается в сообществе «Шумные Шушары» в социальной сети «ВКонтакте», в центральной усадьбе поставили памятник кукишу.

Таким монументом совеобразной формы шушарцы напомнили властям об обещании застройщика «Дальпитерстрой» разбить парк в конце Пушкинской улицы. Несколько участков, которые должны составить будущий парк, перевели в рекреационную зону еще в 2018 году. Однако дальше дело не продвинулось и территория будущего парка осталась пустырем.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что проекты благоустройства в парке 300-летия продемонстрировали горожанам. Один из них предусматривает спортивные и рекреационные зоны, а второй — появление в парке площадки для сдачи нормативов ГТО.