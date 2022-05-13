Петербуржцам показали проект обновленного парка 300-летия

Концепцию благоустройства береговой линии Финского залива у парка 300-летия представили в Петербурге. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», представлено сразу два проекта.

Первый предполагает сохранение большого пространства песчаного берега. Из инфраструктурных объектов на пляже могут появиться детские площадки, спортивные зоны, островки для отдыха, селфи-площадки и арт-объекты. С пешеходных мостов будет открываться хороший панорамный вид на Финский залив.

В Александровском парке специалистам пришлось спасать болотную сову. Как пишет Neva.Today, птицу изъяли у недобросовестных фотографов и отправили на реабилитацию.

Второй проект благоустройства парка 300-летия также предусматривает обустройство площадки для сдачи номративов ГТО. На обустроенном спортивном объекте будут проводить районные и общегородские соревнования. Площадку оборудуют для удобного доступа маломобильных петербуржцев.