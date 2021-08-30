Жителей Петербурга начали массово прививать от гриппа

В понедельник, 30 августа, в Санкт-Петербурге началась осенняя прививочная кампания от гриппа. Поставить вакцину от болезни петербуржцы могут как в поликлиниках, так и в передвижных пунктах. Работа прививочных точек начинается в 8 утра и продолжается до 20 часов вечера. Соответствующие пункты появятся у станций метро «Проспект просвещения», «Озерки», «Удельная» и «Парнас» с 30 сентября.

Кроме того, в передвижных пунктах для прививки от гриппа задействуют точки вакцинации от COVID-19.

В Смольном также отметили, что в прививочных кабинетах будет доступна как вакцина от гриппа, так и от коронавирусной инфекции. Однако прививать ими будут раздельно.