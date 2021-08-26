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В петербургском метрополитене создадут Единый диспетчерский центр

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© Фото: baltphoto.ru

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Новая система создана для удобства диспетчеров, работающих на разных линиях.

В пресс-службе Смольного сообщили, что в метрополитене Санкт-Петербурга планируется создать Единый диспетчерский центр. Он будет располагаться на станции «Фрунзенская» после ее реконструкции.

««В Петербурге уделяется большое внимание развитию метрополитена, его техническому оснащению, обновлению подвижного состава. Мы планируем открывать новые станции и линии», — сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Также глава города добавил, что создание нового центра позволит повысить надежность системы управления движением, а также обеспечит бесперебойную работу всей сложной инфраструктуры метро.

На данный момент движением поездов занимается Управление подземки. За работой каждой из линий метро следит от 1 до 3 диспетчеров. Для того чтобы оперативно реагировать на сигналы, диспетчеров разместят в едином пространстве — «объединенных диспетчерских кругах».

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