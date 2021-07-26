Глава СК поручил разобраться в убийстве семьи контр-адмирала Леонида Лобанова

В пресс-службе Следственного комитета России по Санкт-Петербургу сообщили, что председатель СК Александр Бастрыкин потребовал разобраться и предоставить доклад о результатах ведения уголовного дела об убийстве семьи контр-адмирала Леонида Лобанова.

"Председатель Следственного комитета поручил руководству Главного следственного управления по Санкт-Петербургу доложить о ходе расследования убийства двух членов семьи контр-адмирала в отставке, тела которых с множественными колото-резаными ранениями обнаружены в квартире дома по улице Бутлерова в Санкт-Петербурге", — сообщили в пресс-службе.

Также Бастрыкин требует в кратчайшие сроки разобраться в случившемся и установить личность убийцы.

Напомним, что 24 июля в одной из квартир дома на улице Бутлерова были обнаружены тела 84-летней пенсионерки и ее56-летнего сына. Ими оказались супруга и сын Лобанова. Самого офицера обнаружили в Калининском районе около железнодорожного вокзала. Его сбил поезд.