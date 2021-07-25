В отношении пенсионера, у которого нашли арсенал патронов в больнице, завели уголовное дело

Недавно в Боткинскую больницу в Санкт-Петербурге с коронаврусом в тяжелом состоянии попал пенсионер и его супруга. Во время проверки вещей у мужчины обнаружили большое количество патронов, а также «Сигнал охотника».

В связи с этим правоохранительные органы возбудили в отношении 79-летнего пенсионера уголовное дело по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

Во время допроса сына пенсионера он заявил, что его отец является профессиональным охотником.

