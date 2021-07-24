У больного коронавирусом пенсионера обнаружили арсенал патронов

Пенсионер и его супруга заболели коронавирусом и их госпитализировали в тяжелом состоянии. При осмотре веще у мужчины обнаружили патроны и устройство для стрельбы. Сын пожилого петербуржца заявил, что его отец заядлый охотник. Однако на этом у сотрудников полиции вопросы не закончились.

Супруги находятся на лечении в Боткинской больнице. Во время обыска у 80-летнего петербуржца в вещах нашли 34 патрона, а также устройство для стрельбы «Сигнал охотника». Из-за этого медработники вызвали полицию.

Из-за плохого состояния пенсионера опросить его не удалось. Разговаривал с правоохранителями его сын. Молодой человек подтвердил, что его отец — профессиональный охотник. Однако во время проведения экспертизы выяснилось, что некоторые патроны являются огнестрельными.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.