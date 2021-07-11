Петербурженка решила «отдохнуть» на проезжей части и преградила дорогу троллейбусу

В Ночь с 10 на 11 июля в Санкт-Петербурге произошел необычный инцидент на проезжей части. Женщина легла на дорогу, заблокировав при этом движение троллейбусу.

Видео с места инцидента появились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». По кадрам видно, как женщина показывает свое неадекватное поведение и при этом хамит водителю транспортного средства.

«Троллейбус успел затормозить перед лежащей женщиной. Пролежала пару минут, потом погуляла и обратно пришла легла», — сообщили в комментариях к посту в сообществе.

Автор видео также отметил, что женщина легла, потом встала и начала куда-то идти, а после опять легла на проезжую часть.

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