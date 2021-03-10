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Правительство РФ планирует собрать с россиян "пальчики"

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© Фото: pixabay.com

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Без биометрии некоторые госуслуги станут недоступны.

Минцифры планирует активизировать сбор биометрических данных россиян. Об этом “Ъ” сообщили участники совещания 26 февраля, посвященного применению Единой биометрической системы (ЕБС) для удаленной идентификации абонентов связи.

Источники издания отмечают, что гражданам будут присылать уведомления, чтобы в результате в течение пары лет увеличить число записей данных в ЕБС со 164 тыс. до 70 млн.

Контрольно-надзорные полномочия для обеспечения безопасности биометрических данных получили Банк России, ФСБ и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. Также Роскомнадзор ответственен за обработку персональных данных в ЕБС, а также в ГИС и КБС.

Эксперты предупреждают о том, что новая база данных "пальчиков" может утечь в Сеть, а также использоваться для массовой слежки за россиянами.

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