Из-за санкций Google перестала обновлять платные приложения в России

С 5 мая в России заблокируют возможность загружать обновления платных приложений из магазина Google Play. В компании объяснили, что таким образом исполняют санкции. Также там отметили, что платные приложения нельзя было купить еще с марта.

Разработчики платных приложений не смогут загрузить на серверы Google обновления. Однако все еще можно будет публиковать новые бесплатные приложения.

В редакции на русском языке указано, что в процессе обновления нет никаких изменений. При этом из текста не ясно, будут ли касаться ограничения разработчиков только из России или со всего мира.

В таком режиме Google Play уже работал с 2008 по 2010 год.