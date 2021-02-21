Суд прекратил дело в отношении инвалида, задержанного на акции 31 января

Дело в отношении пожилого петербуржца Юрия Ильина об участии в акции, блокировавшей дорогу, следует прекратить в связи с отсутствием состава правонарушения.

Как сообщает "ОВД-Инфо", Ильин является инвалидом по зрению и слуху. 31 января он проходил мимо Пионерской площади и обратился к сотрудникам ОМОН, чтобы узнать, почему перекрыты улицы.

Мужчину отнесли в автозак и доставили в отдел полиции.

Отмечается, что согласно действующему законодательству, граждан с инвалидностью запрещено держать в участках более трех часов.

В тот день на площади задержали несколько десятков человек.