Петербург встал в девятибалльных пробках из-за снегопада

Вечером во вторник на фоне сложных погодных условий на дорогах Петербурга образовались пробки 9 баллов.

Сложно проехать в Центральном районе, свидетельствуют данные "Яндекс.Пробки". Стоят Невский и Литейный проспекты, Садовая улица и др.

Заторы наблюдаются на Малом и Среднем проспекте Васильевского острова, на Большом проспекте Петроградской стороны.

Причиной заторов стал не только снегопад, но и ДТП в разных точках северной столицы.

По данным сервиса, улучшение ситуации на дорогах ожидается к 20 ч.

Очевидцы в соцсетях публикуют фото с трасс, отмечая, что сегодня в городе на Неве "день жестянщика".

Как писал Санкт-Петербург.ру, утром после обильных осадков ночью в нашем городе также наблюдались значительные заторы.