"Чернышевскую" закроют почти на два года, но неизвестно, когда именно

В Петербурге отремонтируют станцию метро "Чернышевская". На ней полностью заменят эскалаторы, частично отремонтируют наклонный ход и проведут ремонт вестибюля.

План работ, который стоил 26 млн руб., уже утвержден, сообщили в КРТИ.

Он включает, в том числе, дополнительные эскалаторы, светильники, замену материалов отделки на более современные.

Ремонт рассчитывают сделать за 20 месяцев, однако о дате его начала пока не сообщается.

Как писал Санкт-Петербург.ру, недавно на станции "Чернышевская" обрушились витражи. К счастью, в инциденте никто не пострадал. Витражи восстановят.

Также сообщалось, что на капремонт закрыта "Маяковская".