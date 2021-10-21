В Петербурге метрополитен планирует закрывать на ремонт по 3 станции в год

Петербургский метрополитен собирается закрывать на ремонт по 2-3 станции в год одновременно. Об этом заявил заместитель начальника подземки Дмитрий Бурин в ходе II Международного форума транспортной инфраструктуры в среду, 20 октября.

«В ближайшее время мы планируем закрывать две или три станции одновременно каждый год», – цитирует Бурина "Фонтанка".

В первую очередь на реконструкцию должны закрыться станции метро "Чернышевская", "Московская", "Удельная" и "Ладожская".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что выход на Московский вокзал со станции «Площадь Восстания» вновь открыли.