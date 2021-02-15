Петербург накроет теплый фронт

В северной столице заканчивается морозный период. В начале недели в Санкт-Петербург придет теплый атмосферный фронт, сообщил на своей странице в Facebook ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, ожидается усиление ветра, а также повышение температуры до -8...-10 градусов.

Также, указывает синоптик, после обеда в некоторых районах может пойти снег. Солнца сегодня ждать не стоит, небо будет затянуто плотными облаками.

Атмосферное давление будет немного выше нормы.

В Ленобласти местами температура может опускаться до -18. Минувшей ночью в некоторых районах области температура фиксировалась около -29 градусов.