Историку Соколову не позволили подавать иск к Первому каналу

Суд отказал историку Олегу Соколову, осужденному за убийство, в иске к Первому каналу. Мужчина требовал опровергнуть информацию, озвученную в ток-шоу "Док-ток", сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Иск был адресован Екатерине Пржигодзкой, которая является бывшей сожительницей Соколова. Она выступала на шоу, рассказывая о его прошлом. Передача вышла в октябре 2020 года. В ней вопросы задавала известная телеведущая Ксения Собчак.

Как писал Санкт-Петербург.ру, Соколов получил срок за то, что в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе ссоры со своей сожительницей, аспиранткой Анастасией Ещенко выстрелил ей в голову из обреза. После этого он расчленил тело девушки и выбросил его части в реку Мойку. Приговор - 12 лет лишения свободы.