В Петербурге задержали Славу КПСС

Популярного рэпера Вячеслава Машнова (Гнойный, Слава КПСС) задержали в Петербурге. Об этом он сообщил в своем Twitter.

6 февраля его задержали за участие в митинге, предположительно, в том, который состоялся на прошлых выходных, 2 февраля, и отвезли в отделение.

Напомним, в несанкционированной акции также принимал участие другой известный музыкант Оксимирон. Он принимал участие и в январских акциях.

Как писал Санкт-Петербург.ру, сегодня в нашем городе также были готовы к возможным митингам: были перекрыты центральные улицы, на два часа закрывали станцию "Невский проспект". В итоге акций не было, люди не собирались.