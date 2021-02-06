В Смольном открестились от участия в перекрытии центра Петербурга

В администрации губернатора Петербурга заявили, что не имеют отношения к перекрытию дорог. Ответственность за остановку движения общественного транспорта и автомобилей на Невском проспекте и соседних улицах в Смольном возложили на ГУ МВД, сообщает “Ъ-СПб”.

При этом в МВД изданию сказали, что также ничего не знают о перекрытии центра. Там уточнили, что улицы перекрыла снегоуборочная техника.

Как писал Санкт-Петербург.ру, пресс-служба комитета по транспорту в Telegram сегодня утром сообщила, что ограничения в работе общественного транспорта введены «по требованию ГУ МВД». Также сообщалось о закрытии вестибюля станций "Невский проспект" и "Гостиный двор".

СМИ отмечали, что силовики могли готовиться к новым несанкционированным акциям протеста, о которых активисты, впрочем, не заявляли.