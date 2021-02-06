Петербуржцам обещают снег и мороз

В Санкт-Петербурге в субботу будет морозно, возможны осадки. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в соцсетях.

Влиять на погоду в северной столице продолжит циклон. Температура воздуха днем упадет до -12 градусов. В области, вероятно, может быть еще холоднее.

Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление будет выше нормы.

Также местами возможны осадки в виде снега.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в ночь на пятницу в нашем городе была самая низкая температура за всю зиму: -19,5 градусов. По данным синоптиков, мороз продолжится как минимум до начала будущей недели.