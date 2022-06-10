В Telegram появится платная подписка

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о зупуске до конца июня платной премимум-подписки. Такое сообщение появилось в его Telegram-канале.

Отмечается, что все ныне существующие опции для пользователей останутся бесплатными. Приобретение платной подписке позволит получать больше скорости и ресурсов, а также пользоваться дополнительными функциями приложения.

Оформившие премиум-подписку пользователи смогут не только поддержать мессенджер, но получить доступ к клубу премиум-подписчиков, которые смогут первыми получить доступ к новым функциям.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, в России запустили свой магазин приложений NashStore.