Подозреваемого в истязании детей шеф-повара арестовали в Петербурге

Красногвардейский районный суд избрал меру пресечения гражданину Японии, подозреваемому в истязании троих несовершеннолетних детей своей сожительницы. В объединенной пресс-службе городских судов уточнили, что мера пресечения действует до 2 августа.

Заседание суда прошло в закрытом режиме. Обвинение арестованному гражданину Японии не предъявили.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», в отношении японца проводит проверку Следственный комитет города. Поводом для её проведения стало наличие признаков истязания подростков 17, 16 и 13 лет. Предварительно в полицию обратилась мать детей с заявлением об истязании. Вместе с женщиной и её детьми мужчина живет уже пять лет. В Петербурге он работает шеф-поваром