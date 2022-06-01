Мариуполь официально стал побратимом Петербурга

Главы Петербурга и Мариуполя подписали соглашение о побратимстве. Об этом сообщается в Telegram-канале главы Мариуполя Константина Иващенко. Таким образом два города официально провозглашены побратимами.

Соглашение было заключено в здании филармонии Мариуполя. На торжественной церемонии помимо руководителей городов присутствовали глава ДНР Денис Пушилин, а также первый заместитель председателя Совета Федерации РФ и секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на восстановление Мариуполя намерены отправить петербургских строителей. Также планируется отправить в город инженеров, строителей и логистов из Петербурга. Помимо строительства, сотрудничество с новым побратимом Северной столицы планируется в сферах ЖКХ, образования и здравоохранения.