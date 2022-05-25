Петербургские строители поедут восстанавливать Мариуполь

В Петербурге формируются команды профильных специалистов, которых отправят на восстановление Октябрьского района Мариуполя. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Беглов.

В Мариуполь планируется отправить инженеров, строителей и логистов. Перейти к конкретным шагам по восстановлению города они готовятся уже в ближайшее время. Взаимодействие также планируется в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения и образования. Для этих сфер также формируются команды профильных специалистов.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Мариуполь станет новым побратимом Северной столицы. Соглашение о сотрудничестве планируется подписать в ближайшее время.